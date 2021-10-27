Кремль назвал закрытие границ регионов из-за ковида «последней мерой»

Закрытие регионов и запрет на поездки внутри России — это крайняя мера, вводить которую власти не планируют. Об этом заявил руководитель кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Ura.ru.

«Вы знаете, что закрытие границ и закрытие границ регионов — это то, что, конечно, является абсолютно последней мерой. <…> Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента отметил, что эпидемиологи опасаются массовых перемещений людей по стране в нерабочие дни. Песков предупредил о печальных последствиях поездок, которые можно отложить до лучших времен. Он выразил надежу, что нерабочие дни помогут выровнять эпидемическую ситуацию.

Очередная вспышка коронавируса произошла в России в начале осени. С тех пор медики постоянно фиксируют рост заболеваемости и смертности от COVID-19. Регионы начали вводить жесткие санитарные ограничения: обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан и QR-коды о прививке для посещения общественных заведений.