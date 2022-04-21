Кремль назвал заявление главы СНБО про Крымский мост анонсированием теракта

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил мнение, что слова главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова про Крымский мост являются анонсированием возможного теракта. Его заявление нуждается в правовой проверке.

Песков пояснил, что мост и другие стратегические объекты обеспечены всеми необходимыми мерами безопасности.

«Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли российский лидер о заявлении главы СНБО. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее Данилов сказал, что Украина собирается устроить ракетный обстрел Крымского моста. При этом он не уточнил, есть ли у украинских сил вооружение, которое позволит это сделать.