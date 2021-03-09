Кремль назвал возможную кибератаку США международным преступлением

В Кремле выразили беспокойство сообщением в New York Times о возможной кибератаке США на Россию. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это можно назвать международным преступлением.

«Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности», — сказал он РИА «Новости».

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовит кибератаки на системы России и Китая. Они будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников издания, это станет ответом на взлом федеральных сетей со стороны двух стран, которым Белый дом угрожал ранее.

В декабре прошлого года произошла кибератака на программное обеспечение компании SolarWinds. Хакеры пытались взломать сайты правительственных учреждений США. Тогда некоторые американские СМИ обвинили в атаке российских киберпреступников. При этом никаких доказательств этому никто не привел.