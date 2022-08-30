Кремль назвал вбросом сообщения WP о покупке иранских беспилотников для ВС РФ

Сообщения СМИ о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию не имеют ничего общего с действительностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что распространившее такую информацию американское издание в последнее время публикует очень много вбросов и это очередной.

«The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», — сказал Песков.

Материал о якобы передаче России иранских БПЛА опубликовала ранее газета The Washington Post. В материале отмечали, что российские транспортные самолеты, на борту которых были БПЛА Mohajer-6 и Shahed, вылетели из Ирана 19 августа. О планах властей Ирана передать России беспилотники заявлял также помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В июле помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин не обсуждал покупку иранских БПЛА ни с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, ни с президентом республики Ибрахимом Раиси.