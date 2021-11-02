Кремль назвал вбросом новость о российских танках на «границе» с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского издания Politico, в которой сообщалось о российских танках, размещенных якобы на границе с Украиной. Он рассказал, что в Кремле эту новость сочли просто некачественным вбросом, написало РИА «Новости».

Представитель Кремля добавил, что статья американского СМИ не стоит внимания и траты времени.

«Передвижение российской военной техники и армейских подразделений по территории страны — это исключительно дело России: она никому не угрожала и не угрожает», — подчеркнул Песков.

Издание Politico разместило на своих страницах публикации с фотографиями, сделанными со спутников. На них видно танки, которые, по словам авторов материала, стоят прямо на границе с Украиной. Однако техника на этих кадрах расположена в Смоленской области, которая с Украиной не граничит.

Интересно, что при этом в статье правильно указан регион размещения танков, но граница с Украиной проходит не там, а через Брянскую область. Танки размещены близ города Ельня — рядом с ним находится только Белоруссия.