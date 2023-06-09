Важное 09 июня 2023, 11:55 Кремль назвал варварскими обстрелы новых российских регионов ВСУ Представитель Кремля Песков: ВСУ продолжают варварские обстрелы новых регионов России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские силы не перестают проводить варварские атаки на новые регионы России. Жителей Херсонской области приходится эвакуировать прямо из-под обстрелов ВСУ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Вся работа происходит под обстрелами, они не прекращаются. Это более чем варварские обстрелы», — сказал он, комментируя работу по эвакуации населения Херсонской области после потопа.

Реклама

По его словам, МЧС и местные власти делают все возможное для помощи людям. Эти действия в Кремле оценивают как самоотверженные. Президент Владимир Путин держит ситуацию под личным контролем.

Дмитрий Песков напомнил, что в результате атак ВСУ есть погибшие среди пострадавших от наводнения. В частности, среди них — беременная женщина.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что катастрофа на гидроэлектростанции произошла из-за действий Украины: киевский режим взорвал Каховскую ГЭС и подорвал плотину.