26 марта 2024, 12:56
Кремль назвал условие появления версий теракта в Crocus City Hall
Песков: версии о теракте в Crocus City Hall огласит следствие
Версии о причинах террористического акта в концертном зале Crocus City Hall озвучит следствие, когда посчитает необходимым. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что в минувший понедельник председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о ходе проводимого расследования.
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«Следствие продолжается. По состоянию на вчерашний вечер руководитель Следственного Комитета доложил президенту, и когда посчитает следствие необходимым, тогда будут высказываться версии», — заявил Песков.
Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин в ходе доклада президенту России Владимиру Путину в минувший понедельник рассказал, о предварительных итогах расследования теракта в концертном зале Crocus City Hall.
Он подчеркнул, что боевики долго готовили нападение и продумали пути к отступлению, но после задержания исполнители назвали имена заказчиков преступления, а также сдали своих пособников.
Председатель Следственного Комитета пояснил, что помощники боевиков предоставляли им квартиры, машину, а также перевозили деньги.
Кремль
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Россия
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Следственный комитет России
Стрельба в Crocus City Hall
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