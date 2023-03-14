Важное 14 марта 2023, 13:32 Кремль назвал условие для запуска мирного урегулирования на Украине Песков назвал осознание Украиной новых реалий условием для диалога о мире РИА «Новости»

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Украинские власти должны принять новые реалии и сложившуюся ситуацию для начала мирных переговоров. Без этого начинать диалог невозможно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что киевский режим прекрасно ознакомлен со всеми требованиями России.

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«Ситуация де-факто и новые реалии прекрасно известны. Без учета этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен», — заявил Песков.

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Ранее представитель Кремля отмечал, что Россия не станет отказываться от изменения Конституции, куда включили новые регионы, которые присоединились в результате прошедших референдумов. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Россия также намерена выполнить все поставленные цели специальной военной операции, но решения действующих властей Украины позволяют это сделать только силовым путем. Песков добавил, что Кремль поддерживает попытки других государств завершить конфликт дипломатическим способом, но пока это невозможно.