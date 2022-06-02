Кремль назвал условие для референдума в Донбассе

Проведение референдума о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России пока невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Проведение референдума о присоединении Донбасса в нынешних условиях вряд ли возможно, сообщил представитель Кремля.

Сначала нужно обеспечить безопасность народных республик, пояснил Песков.

Решения о проведении референдумов по вопросу вхождения ДНР, ЛНР, либо других освобожденных украинских регионов должны принимать местные жители, а не не Кремль, подчеркнул пресс-секретарь.

Председатель международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что у России хватит ресурсов, чтобы обеспечить включение ЛДНР и Херсонской области в свой состав. Депутат сказал, что рассчитывает на присоединение этих регионов уже в июле, а также допустил, что референдумы об их вхождении в состав РФ пройдут одновременно, сообщала «Газета.ru».

Сенатор Сергей Цеков ранее заявил, что референдумы о присоединении к РФ могут пройти в течение года в Донбассе, Херсонской области и Запорожье, писала газета «Известия».