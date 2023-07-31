Важное 31 июля 2023, 12:45 Кремль назвал украинские удары по территории России актами отчаяния Песков: украинские удары по российской территории — акты отчаяния РИА «Новости»

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Украинские удары по территории России представляют собой «акты отчаяния» на фоне неудач, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страна будет бороться с этими терактами, сообщил ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что террористические удары киевского режима нацелены именно на гражданские цели.

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«Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться. Конечно, о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков указал, что власти Украины подтверждают свою сущность, не прекращая попыток нанесения террористических ударов. Россия со своей стороны делает все возможное, чтобы минимизировать их риск, добавил он.

В минувшее воскресенье, 30 июля, украинские беспилотники атаковали Москву. Повреждения получили фасады на двух офисных башнях делового центра «Москва-Сити».

В Минобороны заявили, что случившееся является терактом. По данным ведомства, один беспилотник уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского городского округа Московской области. Еще два дрона подавили средства радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории «Москва-Сити».