Кремль назвал США «крупнейшей офшорной лакуной» после публикации «Архива Пандоры»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал «Досье Пандоры». По его словам, из него следует, что США — крупнейшая офшорная лакуна в мире. При этом пресс-секретарь президента не увидел в документах ничего особенного, что указывало бы на скрытые богатства окружения президента.

«Здесь просто идет набор голословных утверждений. Идет подмена информации и передергивание информации. Это не может быть основанием для проверок. Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина», — передало РИА «Новости» слова Пескова.

При этом он дополнил, что не знает, будет ли дополняться публикация, но пока ничего особенного в этих документах не нашли. Песков подчеркнул, что работа этой организации в Кремле хорошо известна.

«Архив Пандоры» — крупнейшая утечка офшорных документов. Доклад на основе этих бумаг про политиков со всего мира подготовил ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей). В этих публикациях упоминается семья главы Ростеха Сергея Чемезова, акционер банка «Россия» Светлана Кривоногих, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава Сбербанка Герман Греф.

В 2016 году были опубликованы «Панамские документы», которые также якобы свидетельствовали о причастности мировых лидеров к офшорным схемам.