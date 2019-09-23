Кремль назвал сроки ответа Москвы WADA

Россию заподозрили в манипуляциях с данными столичной допинговой лаборатории. WADA ждет отчет Москвы через три недели. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что ответ готовят спортивные власти страны.

WАDА дало России 3 недели на объяснении ситуации с допинг-пробами Подробнее

«Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова привело РИА «Новости».

Песков добавил, что Кремль не связывался с WADA по поводу претензий Антидопингового комитета к российским спортсменам. Это не в компетенции Кремля.

WADA подозревает Россию в манипуляциях с допинг-пробами отечественных спортсменов, в частности, в махинациях с пробами, взятыми в московской антидопинговой лаборатории. Теперь Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.