  • Кремль назвал сроки ответа Москвы WADA

    23 сентября 2019, 15:46

    Алексей Сахаров

    Россию заподозрили в манипуляциях с данными столичной допинговой лаборатории. WADA ждет отчет Москвы через три недели. Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что ответ готовят спортивные власти страны.
    Кремль назвал сроки ответа Москвы WADA

    WАDА дало России 3 недели на объяснении ситуации с допинг-пробами

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    «Мы знаем, что у WADA есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа. В течение этих трех недель просто нужно подождать», — заявил официальный представитель Кремля. Его слова привело РИА «Новости».

    Песков добавил, что Кремль не связывался с WADA по поводу претензий Антидопингового комитета к российским спортсменам. Это не в компетенции Кремля.

    WADA подозревает Россию в манипуляциях с допинг-пробами отечественных спортсменов, в частности, в махинациях с пробами, взятыми в московской антидопинговой лаборатории. Теперь Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу.