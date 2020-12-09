Кремль назвал сопротивление петербургских баров ограничениям неуважением к людям

Санкт-Петербург находится у красной черты по коронавирусу. Поэтому сопротивление рестораторов ограничениям не борьба с властью, а неуважение к людям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим с вами, что, к сожалению, в [санитарно-] эпидемиологическом плане сейчас Питер находится у красной черты. Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — процитировало РИА «Новости» Пескова.

По словам пресс-секретаря лидера страны, Кремль не может вмешиваться в разборки местных властей и ресторанов. Москва надеется, что стороны в Санкт-Петербурге смогут прийти к компромиссу.

Ранее петербургские рестораны и бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID-19. В перечень вошли несколько десятков заведений, которые в знак протеста отказались ограничить работу в праздничные дни.

Работа общепита полностью приостанавливается в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января. Кроме того, заведения не смогут работать с 19:00 до 06:00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января.