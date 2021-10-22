Кремль назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне непростой

Ситуация с распространением коронавируса в России остается очень непростой. Режим нерабочих дней должен помочь прервать цепочку заражений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с заболеваемостью ковидом в РФ каждый день.

«Ситуация крайне непростая», — подчеркнул Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что какой-то информации об эффективности этой меры нет, решения принимаются исходя из динамики прироста больных. Также он посетовал на несознательность части россиян, которые не хотят прививаться.

По его словам, в Европе ситуация с вакцинацией обстоит лучше, чем в России. При этом представитель Кремля отметил, что у российских врачей уже наработан опыт и есть методики по лечению больных ковидом.

За последние сутки в стране был поставлен очередной антирекорд по числу заболевших и умерших от ковида — 37 141 и 1064 человека соответственно. Из-за сложной эпидситуации в России решено ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.