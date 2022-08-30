Кремль назвал санкции единственной проблемой поставок российского газа в Европу

Россия готова выполнять все свои обязательства по поставкам газа в Европу. Но этому мешают санкции и связанные с ними технологические проблемы. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление «Газпрома» о приостановке подачи газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября.

«Поставкам, кроме проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает. Россия была и готова выполнять свои обязательства. Страны ввели санкции, которые не позволяют проводить нормальное сервисное обслуживание, работы и не позволяют оформить юридически возвращение деталей», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что решения руководства Евросоюза по ситуации с газом сложно объяснить, но пострадавшими от этих действий станут европейские жители.

«Газпром» объявил о приостановке прокачки энергоносителя по трубопроводу «Северный поток» на трое суток в связи с плановым техническим обслуживанием газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

С конца июля объемы перекачиваемого газа через трубопровод снизилось до 20%. Это связано с невозможностью вернуть отправленную на ремонт в Канаду турбину. В данный момент деталь находится в Германии, но ввезти его в Россию невозможно из-за действующих ограничений. Кроме того, невозможно провести обслуживание и ремонт других перекачивающих агрегатов.