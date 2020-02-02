Кремль назвал причину увольнения чиновника-хама из Чувашии

Президент считает, что власти не могут допускать неуважительного отношения к людям, а в Чувашии происходили «совсем некрасивые события». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрия Песков, комментируя отставку Михаила Игнатьева.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое», — сказал Песков о причинах «отрешения» Игнатьева в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева 29 января, после серии скандальных эпизодов. Исполняющим обязанности назначили Олега Николаева, он будет работать до выборов в сентябре.

В соцсетях появилось видео, на котором Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами от новых служебных машин. Это произошло во время торжественного вручения техники на площади Республики в Чебоксарах. За несколько дней до этого он призвал «мочить» журналистов, критикующих власть.

Представители Игнатьева называли скандалы частью информационной кампании против главы республики. Он сам заявил, что уважает спасателей.