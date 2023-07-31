Важное 31 июля 2023, 12:51 Кремль назвал причину, по которой нельзя начать мирное урегулирование по Украине Песков: мирное урегулирование по Украине невозможно начать из-за позиции ее властей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия пока не может начать мирное урегулирование украинского конфликта из-за позиции по данному вопросу киевского режима. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции, ответ тоже однозначный: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет», — сказал он.

Реклама

По словам Пескова, украинские власти не хотят и не могут хотеть мира до тех пор, пока их используют как инструмент противостояния между Россией и коллективным Западом.

Официальный представитель Кремля отметил, что планы киевского режима по контрнаступлению не удались. ВСУ не смогли добиться никаких успехов. Он заметил, что Украина оказалась в сложной ситуации. Тем временем российская специальная военная операция (СВО) продолжается.