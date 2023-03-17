Важное 17 марта 2023, 13:16 Кремль назвал правильным решением начать СВО в связи с посягательством Украины на церковь Пресс-секретарь Песков: начать СВО было правильным решением из-за отношение Украины к вере РИА «Новости»

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Действия Украины по отношению к православной церкви подтверждают правильность решения России начать спецоперацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Киевский режим этими незаконными действиями, посягательствами на церковь лишний раз демонстрирует свой характер», — сказал он.

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По его словам, именно с этим характером и борется Россия. Ее цель — пресечь такие действия киевского режима.

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«Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы все делаем, — абсолютно правильно», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия выступает против действий киевского режима в отношении православной веры. Он выразил сожаление в связи с тем, что такие шаги Украины не осуждаются миром. Ранее администрация заповедника «Киево-Печерская лавра» в украинской столице заявили, что монахи должны покинуть лавру до 29 марта. Священнослужители ответили, что добровольно не уйдут.