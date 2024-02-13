Власть 13 февраля 2024, 13:42 Кремль назвал посягательством на частную собственность новое решение ЕС об активах ЦБ Песков: Россия защитит свои интересы по делу о замороженных в ЕС активах РИА «Новости»

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Позиция России по отношению к замороженным активам Центробанка в странах Евросоюза осталась неизменной. Страна защитит свои интересы и начнет преследование в юридическом поле всех причастных к решению об экспроприации. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя последнее постановление Совета Европы.

Он добавил, что не увидел никаких новых решений в новом постановлении.

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«Наша позиция предельно проста и понятна: пытаются ставить вопрос об экспроприации наших активов, нашей собственности. Это посягательство на частную собственность. Это незаконные действия», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что в ответ Россия намерена в качестве защиты своих интересов начать юридическое преследование всех, кто имеет отношение к принятию и имплементации решений о конфискации замороженных активов.

Совет Евросоюза в минувший понедельник, 12 февраля, выпустил постановление, которое запретило хранящим замороженные российские активы депозитариям и банкам распоряжаться полученной прибылью. Все средства и доходы обязали перевести на отдельные счета, где они станут храниться до появления решения по передаче Украине.