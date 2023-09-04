04 сентября 2023, 15:34
Кремль назвал переговоры России и Турции в расширенном составе конструктивными
Песков: переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе были конструктивными
Первая часть переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая прошла в расширенном составе, оказалась очень конструктивной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Репортер опубликовал комментарий в своем Telegram-канале.
«Очень конструктивно, подробнейшие доклады министров, руководителей рабочих групп», — сказал Песков.
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По его словам, произошел обмен информацией — так называемая сверка часов. Стороны прошлись по всем направлениям.
«Исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — отметил представитель Кремля.
Встреча двух лидеров началась днем 4 сентября в Сочи. Главными вопросами повестки дня оказались зерновая сделка и конфликт на Украине. Путин отметил хорошее развитие российско-турецких отношений в энергетической области. Переговоры уже в более узком составе сейчас идут в рамках рабочего обеда.
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