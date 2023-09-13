13 сентября 2023, 13:30
Кремль назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными
Песков: встреча президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына была содержательной
Переговоры президента России Владимира Путина и руководителя Северной Кореи оказались очень содержательными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — сказал представитель Кремля.
Реклама
Он добавил, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере транспорта, авиации, инфраструктуры.
Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный на своем поезде 13 сентября. Он вместе с Путиным осмотрел объекты космодрома, затем лидеры начали переговоры.
Политики в общей сложности общались более пяти часов. Сначала встреча проходила с участием делегаций двух стран, потом президент России и лидер Северной Кореи продолжили беседу уже с глазу на глаз.
Ким Чен Ын
Дмитрий Песков
Международные отношения
Переговоры
Владимир Путин
Реклама
Реклама