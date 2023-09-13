Власть 13 сентября 2023, 13:30 Кремль назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными Песков: встреча президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына была содержательной РИА «Новости»

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Переговоры президента России Владимира Путина и руководителя Северной Кореи оказались очень содержательными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«В целом переговоры были очень важны, очень содержательны. Сам факт приезда сюда Ким Чен Ына — тоже с точки зрения двусторонних отношений очень важное событие», — сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что КНДР заинтересована в сотрудничестве с Россией в сфере транспорта, авиации, инфраструктуры.

Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный на своем поезде 13 сентября. Он вместе с Путиным осмотрел объекты космодрома, затем лидеры начали переговоры.

Политики в общей сложности общались более пяти часов. Сначала встреча проходила с участием делегаций двух стран, потом президент России и лидер Северной Кореи продолжили беседу уже с глазу на глаз.