Кремль назвал очевидной активизацию терроризма в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы активно работают, чтобы пресечь подготовку терактов. Так он прокомментировал слова Путина про активизацию терроризма в мире.

Об этом президент заявил во время своего выступления перед послами иностранных государств 18 мая. Российский лидер подчеркнул, что сейчас «вновь поднимает голову терроризм».

Во время пресс-конференции 19 мая Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов насчет этого высказывания президента. Его слова процитировало РИА «Новости». Песков отметил, что конкретные примеры усиления террористической активности «сплошь и рядом».

У него спросили, касаются ли эти слова палестино-израильского конфликта.

«Там тоже террористические акты случаются, безусловно. Но в данном случае мы говорим о террористических проявлениях в разных странах мира. Вы знаете, как активно работают наши специальные службы, пресекая разные такие поползновения и подготовку террористических актов, об этом тоже регулярно дается информация», — ответил Песков.

При этом пресс-секретарь российского президента призвал стороны палестино-израильского конфликта не «подливать масла в огонь». Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием конфликта.