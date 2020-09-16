Москва в очередной раз напомнила, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» никак не связан с политикой. Не стоит его упоминать и в контексте произошедшего с Алексеем Навальным, уверены в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «Северный поток — 2» коммерчески выгодным как России, так и Евросоюзу. Причем Германии — в первую очередь. Слова официального представителя Кремля привело РИА «Новости».

«Наверное, нужно все-таки прекратить упоминать его в контексте какой-либо политизации», — сказал Песков.

Он заметил, что российская сторона не согласна с заявлением главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она подчеркнула, что Москва не изменит модель поведения на международной арене, как бы не разрешилась ситуация с «Северным потоком — 2». Кроме того, дипломат пообещала, что ситуация с Навальным «не останется без ответа».

«Мы категорически не согласны с таким заявлением», — обратил внимание пресс-секретарь Владимира Путина.

Произошедшее, по словам Пескова, требует расследования и прояснения. Чтобы как-то продвинуться в этом, России нужно в первую очередь сотрудничать с Германией. Пока что взаимностью немцы не отвечают.

Ситуацию в Кремле объяснили «ангажированностью и абсолютным непониманием» реальности. Он предположил, что речь также может идти о сознательном или неосознанном непонимании произошедшего.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже говорила, что тему «Северного потока — 2» и инцидент с Алексеем Навальным необходимо рассматривать отдельно.

Мужчине стало плохо в самолете 20 августа. Борт посадили в Омске, где Навального госпитализировали. Спустя два дня его перевели в немецкую клинику «Шарите». Иностранные врачи якобы обнаружили в организме россиянина следы вещества из группы «Новичок». Их омские коллеги ничего подобного в анализах своего пациента не нашли.