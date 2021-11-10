Кремль назвал неприемлемыми слова премьера Польши о роли России в ситуации с мигрантами на границе

Слова премьера Польши об «ответственности» России за ситуацию с мигрантами у границы неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сама ситуация сложная, но фактически речь идет о проблеме с участием тысяч людей. Если не предпринять никаких усилий, то произойдет гуманитарная катастрофа. Но пока страны Евросоюза не проявили никакой приверженности идеалам гуманизма, которые они проповедуют.

«Ситуация остается крайне напряженной. Мы глубоко озабочены, понимаем всю сложность, но считаем, что де-факто проблема с людьми. Несколько тысяч беженцев, которые не хотят оставаться в Белоруссии, которые требуют убежища в европейских странах», — привела слова Пескова газета «Известия».

Представитель Кремля напомнил, что раньше страны Европы пускали к себе беженцев, но теперь они им отказывают. При этом видят в миграционном кризисе ответственность России, о которой заявил глава польского правительства.

«Мы считаем безответственными и неприемлемыми слова премьера Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что организовавший подвоз мигрантов к границе президент Белоруссии Александр Лукашенко действовал по поручению Москвы. С такими словами он выступил на экстренном заседании сейма. По его словам, Россия хочет вернуть утраченные позиции и иметь рычаги давления на страны Евросоюза.

Граничащие с Белоруссией страны Евросоюза несколько месяцев заявляли об участившихся случаях незаконного перехода границы мигрантами из стран Ближнего Востока. Министр иностранных дел Литвы Агне Билотайте говорила о том, что в Минске есть специальные компании, которые привозят беженцев на автобусах в приграничные районы.

Ситуация обострилась на этой неделе, когда на границе с Польшей собрались несколько тысяч мигрантов. Варшава направила на место военных, чтобы не допустить прохода на свою территорию. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что беженцы намерены просить убежища в странах Европы. В результате между польскими военными и мигрантами начались столкновения.