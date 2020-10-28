Кремль назвал непозволительной ситуацию с больными COVID-19 в Омской области

Скорые привезли пациентов с COVID-19 к зданию Минздрава из-за нехватки мест в больницах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию непозволительной.

«Надо, чтобы до этого ситуация не доходила. Нужна оперативная реакция прежде всего руководителей регионов. И центр, и штаб в центре готовы к принятию их обращений. Система работает, когда случаются такие непозволительные ситуации, нужно реагировать незамедлительно», — привела слова Пескова газета «Известия».

Официальный представитель Кремля добавил, что власти готовы к обращениям врачей или губернаторов. При этом медики должны говорить о проблемах в первую очередь региональным властям, которые имеют все необходимые полномочия для решения вопросов.

Также Песков прокомментировал отставки замминистра здравоохранения Омской области и главы Минздрава Ростовской области. По его словам, вопрос «виднее самим регионам на местах». Пресс-секретарь президента отметил, что главное, чтобы на связанную с коронавирусом ситуацию отреагировала вся система.

Скандал с Минздравом Омской области начался после того, как скорые привезли тяжелобольных людей к зданию ведомства. По словам врачей, они несколько часов колесили по городу, но так и не нашли мест в больницах для заболевших COVID-19.