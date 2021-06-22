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    22 июня 2021, 12:38

    Кремль назвал неминуемой дискриминацию непривитых россиян

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Люди без иммунитета к ковиду так или иначе попадут в невыгодное положение. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    Кремль назвал неминуемой дискриминацию непривитых россиян

    Непривитые от коронавируса и не имеющие антител россияне так или иначе попадут в менее выгодное положение. «Дискриминация неминуемо наступит», — привело РИА «Новости» слова Дмитрия Пескова.

    По словам главы кремлевской пресс-службы, поведение коронавируса нестандартное, поэтому люди без прививки и иммунитета попадут в менее выгодное положение, чем те, кто сделал укол или переболел.

    Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку

    Дмитрий Песков.

    Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что принуждение к вакцинации под угрозой поражения в правах — это нечестная игра. Песков отметил, что заявление Москальковой необходимо рассмотреть в оперштабе по борьбе с пандемией, однако эпидемическая ситуация в стране сейчас «требует энергичных мер».

    Ранее в некоторых регионах ввели обязательную вакцинацию работников сфер, где требуется постоянное общение с людьми. После этого темп прививочной кампании, которая началась еще в декабре, увеличился почти в два раза.