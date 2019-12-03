Кремль назвал недобросовестной конкуренцией заявление ФБР о приложениях

Заявление ФБР об опасности российских мобильных приложений для США сочли в Кремле недобросовестной конкуренцией. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Он отметил, что ФБР упомянула в своем заявлении некоторые российские программы, которые «в рамках свободной конкуренции» ушли далеко вперед от подобных аналогов.

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«[Эти приложения] достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих элементах рынка, в том числе и в рынках сторонних приложений. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентоспособная продукция все равно будет востребована», — заключил Песков. Его слова процитировал «Интерфакс».

Ранее американские СМИ опубликовали текст письма, которое помощник директора управления ФБР по делам Конгресса Джилл Тайсон адресовал лидеру сенатского меньшинства Чарльзу Шумеру. В нем он выразил мнение ФБР по отношению к российским приложениям. Тайсон отметил, что, по мнению ведомства, каждое из них несет для Америки контрразведывательную угрозу.