Кремль назвал личным делом страны передвижение войск внутри нее

Передвижение российских войск по стране — личное дело страны. И это не является эскалацией какой-либо ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории РФ никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией. Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым», — передало РИА «Новости» его слова.

Песков отметил, что это не тема и не вопрос для «двусторонних российско-американских отношений».

В пятницу российские войска, которые были задействованы во внезапной проверке боеготовности в Крыму, приступили к возвращению в пункты дислокации. Учения проводились в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В них приняли участие более 10 тысяч российских военных. Также было использовано более 1,2 тысячи единиц техники, 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. О завершении проверки министр обороны Сергей Шойгу объявил 22 апреля.