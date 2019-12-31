Кремль назвал главные достижения и неудачи в 2019 году

«Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система — они абсолютно сохраняют свою устойчивость», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, главной неудачей этого года можно считать то, что темпы роста экономики пока остаются скромными. Он подтвердил, что уровень благосостояния России в последние три-четыре года «или топтался на месте, или сокращался».

Песков заявил, что сейчас «тенденция ушла в плюс». Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы». При этом он подчеркнул, что главной задачей Российского государства является благосостояние граждан.

Ранее Дмитрий Песков высказался о завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».