Кремль назвал главную цель онлайн-встречи Путина с Байденом

Российский президент Владимир Путин будет разговаривать с главой Белого дома Джо Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов. Это связано с тем, что российский лидер настроен на диалог. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что сейчас на тему будущих переговоров в СМИ публикуется огромное количество уток и вбросов. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы в целом видим, что напряженность возрастает в риторике, но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять. Тем более президенты никогда не говорят исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сказались ли сообщения по возможным антироссийским санкциям на настроении Путина перед беседой с Байденом.

Ранее западные СМИ писали, что Штаты задумались над возможностью введения новых санкций против РФ. Они якобы предусматривают отключение России от SWIFT и ограничение на обмен валют. Такие меры якобы могут ввести из-за «агрессии» российской стороны в отношении Украины.

Встреча Путина и Байдена в онлайн-формате пройдет 7 декабря. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Пресс-служба украинского президента объявила, что после переговоров глава Белого дома намерен созвониться с Владимиром Зеленским.