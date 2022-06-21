Кремль назвал фейком сообщения о массовой мобилизации в России

Британские журналисты стали писать о якобы готовящейся массовой мобилизации в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал эти сообщения фейком.

«Да. Это чистые фейки», — ответил Песков на вопрос «Интерфакса» о появившихся в британских СМИ информацию.

Ранее западные журналисты стали говорить, что российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска. Такие публикации пресс-секретарь президента называл лживыми информационными вбросами. Он также отмечал, что глава государства не планирует объявлять о мобилизации во время своего выступления на ПМЭФ.

Как подчеркивал Песков, Россия больше никогда не сможет доверять западным странам. Санкционное давление на страну усилилось после начала спецоперации на Украине. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите Россию назовут угрозой безопасности, а также объявят, что страна перестала быть партнером для Североатлантического альянса. Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня.