Власть 26 июля 2023, 18:45 Кремль назвал две причины сокращения числа участников саммита «Россия — Африка» Песков: участников саммита «Россия — Африка» стало меньше отчасти из-за давления Запада РИА «Новости»

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Число участников саммита «Россия — Африка» уменьшилось из-за рабочего графика нескольких лидеров стран и отчасти из-за давления Запада. На это журналистам указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств. <…> Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне», — процитировал его ТАСС.

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Представитель Кремля пояснил, что речь идет об «абсолютно неприкрытом, наглом» вмешательстве Соединенных Штатов, Франции и других стран. Запад через дипломатические представительства в африканских странах попытался надавить на их руководство, чтобы помешать его участию в форуме. Песков назвал это «возмутительным», но добавил, что это не скажется на процессе проведения саммита.

Мероприятия будет насыщенным и продуктивным, подытожил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что участие в саммите подтвердили делегации 49 стран, причем на него приедут 17 глав государств.