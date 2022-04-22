Кремль назвал дисквалификацию Рылова противоречащей идее спорта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отстранение Евгения Рылова от соревнований под эгидой FINA противоречащим идее спорта. Двукратного олимпийского чемпиона дисквалифицировали за участие в концерте-митинге в «Лужниках».

«К сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта. Наши теннисисты, теперь Международная федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — сказал представитель Кремля на ежедневном брифинге.

Он заметил, что отстранение сильных спортсменов вредит не только стране, которую они представляют, но и самим федерациям и международным соревнованиям в целом. Спортсменам же Дмитрий Песков посоветовал не прекращать тренировки. По его словам, очень важно работать над собой, чтобы продолжать быть лучшими.

Пловца Евгения Рылова отстранили от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации плавания (FINA) на девять месяцев после того, как дисциплинарная комиссия организации открыла на него дело за участие в концерте по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. В начале апреля по этой же причине производитель экипировки Speedo расторг с ним контракт.