Кремль назвал чушью слухи о проблемах со здоровьем у Путина

Дмитрий Песков назвал полной чушью слухи о проблемах со здоровьем у Владимира Путина. Пресс-секретарь главы государства заметил, что интересующиеся самочувствием российского президента могли бы спросить об этом в Кремле.

«Что касается здоровья — ну это чушь полная. Вот тут, наверное, вообще никакого приличия нет. Ну хотя бы спросили, мы бы ответили», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что в Кремле знают, кто занимается распространением таких слухов. Пресс-секретарь предположил, что подобные сообщения и дальше будут появляться. При этом Песков считает, что информационные вбросы о Путине и его окружении не достигают цели.

Ранее британский таблоид The Sun опубликовал материал, в котором говорилось о проблемах со здоровьем у российского президента. Еще в ноябре Пескову приходилось опровергать подобные слухи. Тогда очередной вброс был связан с тем, что якобы Путин хочет уйти с поста главы государства из-за проблем со здоровьем. Представитель Кремля подчеркивал, что Путин себя чувствует хорошо. Речи об отставке не идет.