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    08 февраля 2022, 13:30

    Кремль назвал абсурдом требования сменить лидера КПРФ

    Песков назвал абсурдом вопрос, может ли Кремль потребовать отставки лидера КПРФ

    Александр Блинов

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным вопрос о том, может ли Кремль потребовать отставки Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ. Об этом написало РИА «Новости».

    Кремль назвал абсурдом требования сменить лидера КПРФ

    Песков пояснил, что Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен их возглавлять.

    «Формулировка достаточно абсурдная», — сказал он.

    Пескова также спросили, насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности.

    «Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий, тоже не совсем верно», — заявил представитель Кремля.

    Песков также прокомментировал заявление представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке визита Владимира Путина в страну. Он подтвердил, что такой визит есть в перспективе. Лидеры договорились, что он состоится, когда позволят графики и эпидемические условия, передала газета «Известия».

    Накануне Песков заявил, что в Кремле не восприняли всерьез петицию с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни, писала «Газета.ru».