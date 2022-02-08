Кремль назвал абсурдом требования сменить лидера КПРФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным вопрос о том, может ли Кремль потребовать отставки Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ. Об этом написало РИА «Новости».

Песков пояснил, что Кремль не имеет полномочий диктовать партиям, кто должен их возглавлять.

«Формулировка достаточно абсурдная», — сказал он.

Пескова также спросили, насколько рост рейтинга КПРФ представляет угрозу политической стабильности.

«Это одна из политических партий, парламентская партия, которая имеет крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, какой-то фактор дестабилизирующий или стабилизирующий, тоже не совсем верно», — заявил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление представителя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о подготовке визита Владимира Путина в страну. Он подтвердил, что такой визит есть в перспективе. Лидеры договорились, что он состоится, когда позволят графики и эпидемические условия, передала газета «Известия».

Накануне Песков заявил, что в Кремле не восприняли всерьез петицию с требованием отставки Рамзана Кадырова с поста главы Чечни, писала «Газета.ru».