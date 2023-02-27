Власть 27 февраля 2023, 13:16 Кремль назвал абсурдным новый санкционный список ЕС Представитель Кремля Песков счел абсурдным санкционный список ЕС, в который попал Рошаль РИА «Новости»

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Новый санкционный список Европейского союза, в который попали омбудсмен Татьяна Москалькова и известный хирург Леонид Рошаль, является абсурдным. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, депутаты Евросоюза добавляют в санкционные списки людей, чтобы просто заполнить их.

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«Чтобы сформировать какие-то новые списки, записывают в них людей, не имеющих никакого отношения к санкционной тематике. Все это абсурдно», — заявил Песков.

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Пресс-секретарь президента России выразил уверенность, что попадание российских деятелей в ограничительные списки не принесет им никакого дискомфорта.

Песков добавил, что западные страны продолжат антироссийскую санкционную политику, хотя объектов для попадания в списки уже становится очень мало.

«Видно, что у них есть некоторый дефицит при выборе объектов для наложения санкций. Этим объясняется включение в списки тех или иных юридических или физических лиц», — заключил он.

Ранее ЕС ввел 10-й антироссийский санкционный пакет, в который попали Рошаль, Москалькова и еще около 90 человек. Среди них — члены Совета по правам человека, депутаты, сенаторы, военные руководители, журналисты и медиаменеджеры.