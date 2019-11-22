Кремль назначил дату большой пресс-конференции Путина

Заявки на аккредитацию будут принимать до 5 декабря включительно. Журналистов об этом предупредили, что направление заявки не значит автоматического получения аккредитации. Список представителей СМИ, которых допустят к участию в пресс-конференции, будет отдельно опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. Трансляция большой пресс‐конференции Подробнее

О месте проведения мероприятия пока не сообщается. В прошлый раз большая пресс-конференция прошла в Центре международной торговли на Красной Пресне. Она длилась почти четыре часа подряд. Рекордной по продолжительности было мероприятие 2008 года: за четыре часа и 40 минут Путин ответил на 106 вопросов.

В этом году мероприятие пройдет в 15-й раз. Послания Федеральному собранию в этом году не будет.