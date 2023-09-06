Власть 06 сентября 2023, 12:56 Кремль насторожили совместные военные учения Армении и США Песков: совместные военные учения США и Армении вызывают настороженность РИА «Новости»

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Анонс совместных военных учений Соединенных Штатов и Армении вызывает настороженность в сложившихся обстоятельствах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«По учениям: безусловно, такие новости вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации», — заметил Песков.

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Он добавил, что в Кремле будут «глубоко анализировать» появившиеся новости и следить за развитием событий.

О совместных с США военных учениях EAGLE PARTNER 2023 сообщило Минобороны Армении. Уточнялось, что их проведут на территории Армении «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». Среди главных целей — повышение уровня оперативной совместимости участвующих в миссиях соединений и обмен опытом тактической связи и управления. Учения состоятся с 11 по 20 сентября.

Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс, а Соединенные Штаты — «защитить Армению».