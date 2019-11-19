Кремль нашел абсурдными претензии «Нафтогаза»

Претензии украинского «Нафтогаза» к Москве в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми. Об этом заявил Дмитрий Песков — официальный представитель президента России Владимира Путина.

«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми», — заявил Песков. Его слова привел ТАСС.

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Так официальный представитель Кремля объяснил, почему Москва считает связанным заключение нового контракта и урегулирование судебных тяжб между «Газпромом» и «Нафтогазом». К слову, Путин ранее уже заявлял, что в силу определенных причин существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины, но при этом «Нафтогаз» все новыми исками обостряет ситуацию. По словам российского главы, Россия при этом готова к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.

«Газпром» ранее направил «Нафтогазу» свое официальное предложение. Согласно инициативе российской стороны, можно либо продлить действующий контракт еще на год, либо заключить новое соглашение. Необходимыми условиями для новых договоренностей являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Это предложение в итоге Киевом было отвергнуто как неприемлемое.