Власть 28 мая 2023, 16:38 Кремль напомнил о поставленных целях спецоперации Песков заявил о неизменности поставленных президентом Путиным целей спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поставленные президентом России Владимиром Путиным цели специальной военной операции остались без изменений и обязательны к выполнению. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Запись корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Песков напомнил, что Россия сейчас переживает атаки со стороны западных стран по всем фронтам, включая экономику, государственные отношения и вопросы собственности.

Реклама

«Посягают на то, что раньше было абсолютно святым. Мы видим, что все эти незыблемые основы рушатся под ногами не брезгующих ничем представителей Запада», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что России сейчас важно не поддаваться эмоциям, сохранять сдержанность и силу, но при этом выполнять задачи, которые соответствуют ее интересам.

«Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены», — резюмировал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что этому не помешает даже рост участия западных стран в украинский конфликт, в который они погружаются все больше и больше, не осознавая пагубность последствий