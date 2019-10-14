Кремль начал изучать кандидатуру Салливана на пост посла США в России

«Американцы уже официально назвали кандидата. Российская сторона рассматривает эту кандидатуру», — заявил он.

Хантсман: Россия будет лучшим партнером США Подробнее

Ушаков отметил, что лично не знает кандидата на пост американского посла, но при этом уточнил, что Салливан занимает достаточно высокий пост. И это достаточно редкий случай, когда первого заместителя Государственного департамента назначают на должность посла. Обычно все бывает наоборот, когда руководители американских дипмиссий, оставляя свою работу, уходят работать во внешнеполитическое ведомство США.

В соответствии с международной практикой страна самостоятельно выбирает своих послов, но кандидат на этот пост должен получить предварительное согласие (агреман) от государства, где будет работать дипломат.

Как напомнила газета «Известия», отправить Джона Салливана в Россию в качестве посла предложил президент США Дональд Трамп. Руководитель Госдепа Майк Помпео заявил, что Салливан сможет вывести взаимоотношения России и США на новый уровень.

Ранее пост США в России занимал Джон Хантсман. Он оставил дипмиссию 3 октября. Уже после своего ухода он призвал Вашингтон пересмотреть отношения с Москвой и уйти с позиций «пригнись и накройся». По его словам, Россия должна стать для США лучшим партнером, но для установления доверия между странами потребуется большое количество времени.