Власть 24 июня 2023, 23:46 Кремль: Лукашенко сам вызвался участвовать в переговорах с Пригожиным Песков: участие Лукашенко в переговорах с Пригожиным было его личной инициативой РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что участие главы Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным было его личной инициативой. Президент и бизнесмен знают друг друга около 20 лет, пояснил представитель Кремля. Об этом написало РИА «Новости».

«Это было его личное инициативное предложение», — подтвердил Песков.

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Лукашенко до этого переговорил с Владимиром Путиным. Они условились, что глава Белоруссии станет посредников в переговорах с Пригожиным.

«И мы высоко ценим эту готовность», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что минувший день был достаточной тяжелым и полным «трагических событий». Однако, добавил пресс-секретарь президента, это никак не скажется на проведении специальной военной операции.

Ранее Песков сообщил, что российские бойцы на передней линии проявляют героизм, успешно отражают контрнаступление ВСУ. Спецоперация продолжится, отметил официальный представитель Кремля.