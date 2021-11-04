4 ноября состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В нем приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог, правовед, публицист Кирилл Аверьянов-Минский в беседе с «360» предположил, к каким результатам приведут эти переговоры.

Он отметил, что главное достижение этого дня — то, что под некоторыми документами наконец-то поставлены подписи высших лиц двух стран. Но относительно того, как подписанные договоренности будут выполняться, остаются вопросы.

«Лукашенко — тот человек, который не всегда исполняет возложенные на него обязательства. В 2004 году должна была быть единая валюта, ее нет», — отметил эксперт и добавил, что сегодняшние документы могут быть точно так же проигнорированы.

Аверьянов-Минский считает, что достигнуть выполнения договоренностей от Белоруссии можно только одним способом: если Кремль возьмет это под жесткий контроль. Но эксперт не уверен, что Москва готова разговаривать с Минском в резкой форме.

«Способен ли Кремль так жестко разговаривать с руководством Белоруссии — это большой вопрос. Вся предыдущая история соотношений между руководством России и Белоруссии показала, что Кремль излишне добр по отношению к белорусским коллегам. И невыполнение ими своих обязательств остается без должного ответа со стороны России», — заключил политолог.

В течение 4 ноября Путин и Лукашенко провели переговоры три раза. Сначала они обсудили двусторонние отношения перед заседанием Высшего госсовета Союзного государства. По его окончании прошла еще одна телефонная беседа, которая продолжалась полтора часа.