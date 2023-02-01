Важное 01 февраля 2023, 12:55 Кремль исключил проведение переговоров Путина с Байденом по ситуации на Украине Пресс-секретарь президента Песков: Путин не планирует переговоры с Байденом по Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не собирается обсуждать с коллегой из США Джо Байденом ситуацию на Украине. Подготовку таких переговоров опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков, рассказал ТАСС.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет», — сказал он.

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Вероятность встречи политиков обсуждали в прошлом году. СМИ предполагали, что переговоры могут пройти в ноябре на G20 в Индонезии, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что только так можно остановить конфликт на Украине мирным путем. Однако Белый дом отказался от диалога, а Владимир Путин не поехал на саммит. Спустя время Джо Байден снова заявил, что готов обсудить с российским коллегой ситуацию в зоне спецоперации, но директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный назвал это игрой на публику.