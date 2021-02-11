Кремль исключил метод кнута и пряника для ускорения темпов вакцинации от коронавируса

Метод кнута и пряника не должен использоваться в прививочной кампании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россиянам следует объяснять, почему нужно пройти вакцинацию, подчеркнул представитель Кремля.

«Никакого кнута здесь быть не может, да и пряника тоже», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждаются ли в Кремле возможные меры для ускорения темпов вакцинации россиян от коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что людям достаточно просто объяснять, что сделать прививку — это в их интересах, что это важно для их собственной безопасности и сохранения здоровья.

Песков отметил, что темпы вакцинации растут, но напомнил, что пока что она находится на начальном этапе.

«Разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полностью в одночасье», — заявил он.

Песков также указал на увеличение объемов производства вакцин, сообщило RT.

В Центре имени Гамалеи в среду сообщили, что вакциной от коронавируса «Спутник V» в России уже привилось порядка 2,2 миллиона человек.