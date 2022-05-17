Кремль: голос России будет услышан

Любой конфликт заканчивается миром, голос России будет услышан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты». Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Мы уверены, что все будет хорошо и мы уверены, что мы победим и мы добьемся всех целей. Президент знает, куда ведет нашу страну. Мы видим какой консенсус, как уровень политической поддержки у нашего президента. Его поддерживает вся страна», — заявил он.

Он выразил уверенность, что Владимира Путина в том числе поддерживает и молодежь. Песков подчеркнул, что Россия «сдюжит» противостояние с Западом, для этого у него все есть. По его словам, РФ невозможно изолировать ни политически, ни информационно, ни экономически.