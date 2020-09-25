Кремль: фактов применения химоружия против Навального нет

Москва прилагает все усилия, чтобы разобраться в случившемся с Алексеем Навальным. Фактов, которые бы подтвердили применение химоружия против основателя ФБК, пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацией с Навальным российские власти обеспокоены. Слова официального представителя Кремля привел «Интерфакс».

«Мы пока не можем констатировать факта, что какое-то оружие было применено. Безусловно, эта ситуация сама по себе является поводом для беспокойства», — сказал он.

Российская сторона делает все необходимое, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. В то же время для беспокойства по поводу химического оружия нужны определенные данные. Пока у отечественных специалистов получить их возможности нет.

«Все исследования, которые проводятся в этой связи, не подтверждают этот факт», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Он напомнил, что в Берлине, Париже и Стокгольме уверяют об обратном. Но чтобы двигаться дальше, Москве нужна информация, «которой располагают наши коллеги в упомянутых столицах».

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете. Борт экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Омские врачи считают, что у Навального резко изменился уровень сахара в крови из-за нарушения обмена веществ. Они не обнаружили в анализах пациента яда.

Когда основателя ФБК в берлинскую клинику «Шарите», немецкие эксперты заявили, что его отравили веществом из группы «Новичок». Официальных выводов от Берлина Москва так и не получила. В МИД РФ заметили, что ОЗХО, которое тоже занялось расследованием инцидента, морочит российской стороне голову.