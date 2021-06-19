Кремль допустил возможность проведения саммита Путина и Джонсона

Саммит российского президента Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может состояться, но подготовка к нему пока не ведется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В интервью с радиостанцией «Говорит Москва» пресс-секретарь сообщил, что Владимир Путин и Борис Джонсон могли бы пообщаться в том случае, если у британских властей появится «политическая воля». По мнению Пескова, сейчас отношения между двумя странами можно назвать поломанными.

«Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес допустил проведение саммита с участием премьера и российского президента. По его словам, это событие состоится, если Россия откажется от «злонамеренной деятельности» в отношении Лондона.

В середине недели в Женеве прошел саммит Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.