Кремль допустил возможность переговоров Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность переговоров Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

«Почему бы и нет, если Украина готова говорить об озабоченностях Москвы в сфере безопасности», — привело его слова РИА «Новости».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 февраля предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. По его словам, три славянских народа должны решить свою судьбу. Белорусский лидер отметил, что основанием для переговоров можно считать заявление Путина об отсутствии планов оккупировать Украину.

Утром 24 февраля Россия объявила о начале военной операции в Донбассе. Как рассказали в Минобороны страны, военные наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Вооруженных сил Украины. При этом российское оборонное ведомство подчеркивало, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.

На фоне обострения ситуации власти Украины ввели в стране военное положение. президент Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции против России и оказать финансовую поддержку Украине.