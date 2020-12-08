Кремль дал прогноз по ситуации в экономике в 2021 году

Всемирный экономический кризис продолжает влиять на обстановку во всех странах. При этом в 2021 году падение экономики в России прогнозируется не таким сильным по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, к сожалению, не сможем освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но в целом есть ожидания, что в следующем году падение не будет таким, как в этом. Хотя и в этом, собственно говоря, удалось его минимизировать», — привело слова официального представителя Кремля РИА «Новости».

Песков добавил, что России удалось пройти 2020 год с наименьшим негативным эффектом. При этом целому ряду других стран серьезных последствий избежать не удалось.

Ранее рейтинговое агентство НКР сделало прогноз, согласно которому в период с 2021 по 2023 год не будет масштабной поддержки экономического роста с помощью государственных расходов. В итоге это приведет к уменьшению роста ВВП.

По словам Пескова, правительство располагает другими прогнозами. Как сообщало Минэкономразвития, в 2020 году ВВП снизится на 3,9%, а в следующем году рост составит 3,3%.